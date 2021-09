Tchad : coup d’envoi de l’examen du certificat élémentaire de fin d’études normales

Le coup d'envoi de l'examen du certificat élémentaire de fin d'études normales, session des 6, 7 et 8 septembre 2021 est donné à Bol.



À l'école normale d'instituteurs de Bol, chef-lieu de la province du lac, c'est le secrétaire général de la province, Yaya Ousmane Adoum, qui donné le coup d'envoi. Il a exhorté les candidats à un travail bien fait.



Le secrétaire général de la province était entouré pour la circonstance du délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Lac, Moussa Issa Moussa, de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique de Mamdi, Moussa Ali Mbodou, de la superviseure du centre de Bol, Remadji Tapita, du directeur Administratif de l'école normale d'instituteurs de Bol, Mahamat Dia Abdramane et bien d'autres cadres de l'éducation.



Pour la première journée, les candidats auront à composer la pédagogie générale et la langue (Français et Arabe).



Après le coup d'envoi, le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Lac, Moussa Issa Moussa, est passé dans toutes les salles pour prodiguer de sages conseils et orientations aux désormais lauréats.



A l'école normale d'instituteurs de Bol, 175 candidats dont 20 candidats arabophones composent cet examen qui relève d'une importante capitale. L'examen se déroule dans le calme et la sérénité.