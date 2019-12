Tchad : coup de projecteur sur le Festival agrobusiness de Sarh

La 3ème édition du Festival agrobusiness de Sarh a été lancé ce lundi 16 décembre dans la ville par le secrétaire général de la province du Moyen-Chari.



Après le succès de ses deux éditions qui sont déroulées à N’Djamena, le Festival agrobusiness est délocalisé pour sa toute première fois à Sarh qui célèbre cet évènement majeur dans le développement de l’économie verte du Tchad.



La cérémonie de lancement a eu lieu en présence des autorités administratives, civiles et militaires, des chefs traditionnels et religieux, des différents délégués provinciaux, des représentants des organisations internationales, du comité d’organisation et de la population sarhoise venue massivement.



Le président du comité d’organisation, Issa Ali Barka, a situé l’importance de ce festival dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, le chômage des jeunes et surtout la contribution des agro-entrepreneurs au développement et à l’impulsion de la croissance économique vers l’atteinte des objectifs de l’agenda 2030, le Tchad que nous voulons.



Il a présenté les objectifs du festival dans la province du moyen-Chari, consistant à mettre en place un village agro-business afin de bâtir un écosystème de congruence à l’émergence des startups agricoles à succès pour créer de la valeur ajoutée dans le développement l'économie verte durable.



Issa Ali Barka a rendu un hommage aux agro-entrepreneurs du Tchad et du monde entier. "Le Tchad est plus fort grâce à leur passion, à leur créativité et à leur travail acharné", a-t-il déclaré.