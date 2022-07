Tchad : création d'une agence d'administration des zones économiques spéciales

Il s'agit d'un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est rattachée à la Présidence de la République.



Son siège est fixé à N'Djamena. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du conseil d'administration, approuvée par décret pris en Conseil des ministres.



L'AAZES organise, programme le développement, promeut et supervise les zones économiques spéciales. Ses ressources sont constituées de : subventions de l'État, produits de prestations de service, ressources éventuelles provenant de la coopération et des partenariats, dons et legs, toute autre ressource provenant directement ou indirectement de ses activités ou qui pourrait lui être affectée par la réglementation en vigueur.



L'AAZES est structurée comme suit : un conseil d'administration et une direction générale.



Une Ordonnance n°003 du 28 juillet 2022 porte dispositif d'incitations applicable dans les zones économiques spéciales (ZES) en République du Tchad.