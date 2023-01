Tchad : création d'une commission de contrôle biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État

Le ministre de la Fonction publique et du Dialogue social a signé un arrêté portant création d'une commission de contrôle biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État.



La commission a pour objectif principal de procéder au recensement physique et biométrique du personnel civil de l'État sur l'ensemble du territoire national.



Elle est structurée autour d'un comité de pilotage, d'un comité technique et des équipes opérationnelles de contrôle.