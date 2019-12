Tchad : crise à l'Université de Pala, l'Unet suspend son délégué

Le bureau de l'Union nationale des étudiants tchadiens suspend le président de la chambre des délégués de l'Université de Pala. La raison est "l'abandon des camarades dans les négociations, les revendications collectives et auteur de trouble au sein de la section de l'Unet de l'Université de Pala conduisant au déclenchement d'une crise entre les membres", informe le président de l'Unet, Aserpe Dikreo Amos à Alwihda info.



Le bureau national demande à la section de Pala de suspendre son mot d'ordre lancé il y a quelques jours suite au manque de bus depuis plus d'un an car dit-il, les négociations sont en cours avec les responsables du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU).



Lors des échanges avec le bureau de l'Unet de Pala, le président national a déploré la gestion de plusieurs départements par un seul chef, l'enseignement de plusieurs matières par un enseignant à l'Université de Pala et le manque de considération du bureau par les autorités de l'Université. Face à cette situation, Aserpe Dikreo Amos a attiré l'attention des autorités rectorales afin de collaborer avec sa cellule et l'aider dans l'accomplissement de ses taches.



Le mauvais comportement de certains universitaires n'est pas passé sous silence. L'Université de Pala fonctionne depuis la rentrée académique 2015-2016 dans des bâtiments d'emprunt au Lycée Joseph Brahim Seid de Pala et dans les locaux de l'Agence nationale de développement rural (ANADER). Les travaux de construction de ladite université situés à 8 km à la sortie ouest de la ville de Pala sont suspendus depuis plus d'un an pour des raisons que l'on ignore.



Un grand débrayage vient de se faire avec la nomination d'un président et d'un vice-président pour la gestion de cette université. La première promotion de ce temple du savoir verra bientôt le jour car ceux qui ont fait leur rentrée en 2015 sont en 3e année de licence.



Cette université fonctionne avec quatre filières qui sont les lettres modernes, la géographie, la biologie et les maths-physiques.