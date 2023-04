Tchad : crise de l'eau à Abéché, la société civile réclame des solutions urgentes

La Plateforme des Organisations de la Société Civile de la Province du Ouaddaï (POSOC/PO) constate avec regret le problème récurrent d'approvisionnement en eau potable dans la ville d'Abéché, en cette période de canicule où l'eau est beaucoup sollicitée. La population a du mal à avoir accès à cette denrée vitale, les prix des pousse-pousse de 10 bidons ont augmenté de manière significative, passant de 500F à 750FCFA à 2500 et 3.000 FCFA.



Face au silence des responsables en charge de l'eau, la POSOC/PO demande à la Mairie et à la Société Tchadienne des Eaux (STE) de prendre leurs responsabilités afin de trouver des solutions idoines dans les plus brefs délais pour mettre fin à cette situation préoccupante. Par ailleurs, la POSOC/PO rappelle que l'Etat et ses partenaires ont lancé en 2019 le projet Bitéha II pour pallier à cette difficulté, mais qui tarde encore à se concrétiser malgré les instructions données par le Président de la République lors de son passage à Abéché en mars 2022.



De ce qui précède, la POSOC/PO demande au Chef de l'Etat de prendre personnellement en main le problème d'approvisionnement en eau potable dans la ville d'Abéché qui est devenu un souci majeur pour la population et qui freine le développement de la ville sur tous les plans. La POSOC/PO rappelle à tous que l'eau est un droit fondamental indispensable à la vie.