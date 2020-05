Tchad : crise de l'eau à l'Est, un homme d'affaires apporte son aide

Le gouverneur de la province du Ouaddai, Brahim Seid Mahamat, accompagné du délégué à l'environnement et à l'eau, Abbas Abdelkrim Badour, du maire de la ville d'Abéché, Mahamat Ahmad Saleh Adam et du représentant de la société Abou Simbil, Abdelmounin Ahmad Idriss, se sont rendus vendredi à Biteha.



La localité est située à environ 37 km au sud d'Abéché, dans le département d'Abougoudam. Sur place, la délégation a constaté les avancements des travaux en cours sur les deux sites.



Le 27 mars dernier, la société Abou Simbil a signé un protocole d'accord d'installation d'une centrale solaire photovoltaïque de 1276 panneaux solaires, à titre gracieux, pour la Société tchadienne des eaux (STE). Abou Simbil a décidé de renforcer l'approvisionnement énergétique des installations hydrauliques de Bithéa en installant une centrale pour pallier aux problèmes de coupure d'électricité et au manque de carburant.



Sur le terrain, les travaux évoluent avec une première phase réalisée à 75%. Du matériel sera acheminé d'ici les mois de juin et juillet pour la finalisation. La deuxième phase sera axée sur les installations énergétiques, notamment les panneaux solaires.



En plus de la centrale solaire photovoltaïque, la société Abou Simbil va installer cinq pompes supplémentaires au centre de pompage de Bithéa pour renforcer la capacité hydraulique. Il s'agit de dons de Abdelhak Abdelrahim, PDG de la société Abou Simbil.



L'homme d'affaires, natif du village Chokoyan et fils de la province du Ouaddai, veut apporter un ouf de soulagement à la population qui est secouée par une crise de l'eau.



Le centre de pompage alimente la ville d'Abéché et ses environs. Il est composé d'un centre de captage, d'une station de pompage et d'une centrale thermique. Actuellement, cinq forages fonctionnels équipés d'éléctropompes sont en mesure de produire 400m2 par heure. Au niveau de la centrale thermique, il y a cinq groupes électrogènes (deux de puissance de 810 Kva chacun, un de puissance de 570 Kva, un de 310 Kva et deux de 330 Kva).



Selon le chef du centre de Bithéa, Alio Ive, certaines pompes sont vétustes et datent de plus de dix ans, tandis que d'autres sont neuves mais ne débitent pas assez. "Pour transporter l'eau de la bache de 270 m2/H, ces cinq pompes assurent en ce moment 230 m2/H. On ne peut pas faire fonctionner tout nos forages parce que les cinq forages donnent 400 m2/H et au niveau de la station, les pompes de reprise ne refoulent que 230 m2/H", explique-t-il.