Tchad : crise du carburant, un nouveau défi pour les citoyens déjà éprouvés

Les Tchadiens ont appris avec amertume l'augmentation du prix du carburant sur le territoire national.



Cette hausse survient alors que la population lutte déjà contre l'insécurité alimentaire et sanitaire, ajoutant un fardeau supplémentaire avec la montée des coûts du carburant. Le carburant, essentiel au fonctionnement de l'économie, joue un rôle crucial dans le développement d'un pays.



La récente visite du Premier ministre de transition au marché de Dembé, pour vérifier la baisse des prix des denrées alimentaires, visant à améliorer les conditions sociales des Tchadiens, semble contradictoire avec cette hausse.



Pour remplir son panier, la ménagère tchadienne doit utiliser les transports en commun, le petit fonctionnaire doit faire le plein de sa moto pour se rendre au travail, et les hommes d'affaires, entrepreneurs et bureaucrates voient leurs activités ralenties par le manque de carburant et d'énergie, réservés en priorité à une certaine catégorie de la population.



L'énergie et le carburant deviennent des luxes inaccessibles pour les plus démunis, et se nourrir trois fois par jour devient un objectif irréalisable.



Quelle amélioration sociale le gouvernement peut-il réellement offrir ? Les engagements pris depuis le début de la transition risquent-ils de n'être que des promesses vaines ? Normalement, chaque décision devrait s'accompagner de mesures de soutien.



Par exemple, une augmentation du prix du carburant devrait être compensée par une hausse des salaires. La situation au Tchad est déplorable et suscite de vives critiques. De plus, des questions persistent : les responsables de la transition ont-ils envisagé un plan de secours pour le peuple tchadien ?



La ménagère a simplement besoin de quoi remplir son panier, et non de promesses creuses ou de rêves inatteignables.