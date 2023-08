Tchad : cultiver la démocratie et les droits humains avec OSIWA

La promotion de la culture démocratique et des droits humains est au centre d'un atelier de renforcement des compétences, tenu ce 7 août 2023 à l'Institut Africain pour le Développement Économique et Social (INADES) OSIWA.



Cet atelier est organisé dans le cadre du projet « d'amélioration de l'accès à la Justice et de promotion des droits humains au Tchad », en collaboration avec la Ligue Tchadienne des Droits de l'Homme (LTDH), Action et la Radio FM Liberté. L'objectif principal de cet atelier est de stimuler la participation citoyenne dans la gouvernance démocratique et le respect des droits humains, selon Bemadjita Aimé Césaire, le point focal du projet.



L'atelier a pour but de faciliter les échanges entre les jeunes et les autorités administratives, communales, coutumières et religieuses, abordant les sujets liés à la participation citoyenne et aux droits humains au niveau local.



De plus, il vise à sensibiliser les participants sur l'importance de leur implication dans la gouvernance locale, ainsi qu'à établir des cadres de concertation dans chaque zone du projet. Réparti sur trois jours à Sarh, Moundou, Bol et N'Djamena, dans les zones du projet, cet atelier rassemble 50 participants par province.



Les modules de formation couvrent les bases de la démocratie, la culture démocratique et les droits humains, le lien entre démocratie et droits humains, le genre et la participation citoyenne, ainsi que d'autres sujets tels que la transition politique au Tchad et le rôle des autorités administratives, coutumières et militaires dans le processus démocratique.



Dans la perspective du suivi du projet, et pour faciliter les échanges ainsi que la surveillance des actions des autorités publiques, un cadre de concertation sera instauré dans chaque zone du projet. Ceci vise à permettre des plaidoyers en faveur des communautés concernées.