Tchad : curage archaïque des latrines, un risque de maladies

Les déchets de latrines ne sont pas évacués hors de la ville. On observe que certaines personnes creusent un trou près des toilettes pour vider les latrines. Une visite dans les quartiers confirme cette pratique nuisible. Beaucoup de personnes hésitent à contacter le service d'hygiène et d’assainissement pour le curage de leurs caniveaux et préfèrent confier la tâche à des individus du quartier, qui la réalisent de manière rudimentaire.



Cette pratique expose les personnes concernées à des risques de maladies, car elles manquent de l’équipement de protection nécessaire, comme des gants, des tenues appropriées et des chaussures. Une fois évacuées, les déjections sont souvent laissées à l’abandon, ce qui constitue un danger pour la santé publique.



Pour des raisons économiques, certains préfèrent faire appel aux individus du quartier, dont le service est moins coûteux que celui du service d'hygiène et d’assainissement. Cependant, cette pratique expose les habitants à des risques de maladies diarrhéiques et épidémiques. Il est crucial d’initier des campagnes de sensibilisation pour informer sur les dangers potentiels de ces méthodes;