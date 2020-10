Tchad : d'ambitieux projets de la SNE pour mettre fin à une situation "désastreuse"

Le chef de l'État a mis à la disposition de la Société nationale d'électricité (SNE) des moyens conséquents pour résoudre les délestages intempestifs, a annoncé mercredi le directeur général de l'entreprise, Mahamat Adoum Ismaël.



Il a également détaillé les projets qui devraient permettre, dans un avenir proche, d'augmenter les capacités de production et de réhabiliter le matériel défectueux.



La réparation et la réhabilitation des groupes permettra de porter la production totale à 121 MW, auxquels vont s’ajouter 32 MW de la Centrale Denali en construction à Djarmaya, soit au total 153 MW pour un pic estimé en Mai 2021 de 130 MW, dégageant ainsi un excédent de 23 MW.



Le renouvellement et le renforcement des sous-stations de Gassi et de Lamadji permettra d'augmenter la capacité actuelle de transit limitée de 135 MW à 175 MW pouvant accueillir les producteurs privés d’énergie renouvelable "qui se bousculent au portillon, mais ne peuvent s’y raccorder faute de capacité", ​indique le directeur de la SNE.



S'agissant de la densification et la modernisation du réseau de distribution, il est prévu la création de huit nouveaux départs allongeant l’existant de 55 MW en moyenne tension et 30 KW en basse tension, soit une couverture totale de 1400 Km desservis par 563 postes dont 25 nouveaux postes.



Les problèmes de production, de transport, de distribution, de délestage, de branchement, de compteurs et de lenteur bureaucratique "ne peuvent être résolus du jour au lendemain. Leurs résolutions requièrent du travail, du temps, des infrastructures sophistiquées et des réformes internes sérieuses", souligne Mahamat Adoum Ismaël.



Il ajoute que "le dernier trimestre 2020 et l’année 2021 seront consacrés aux grands travaux des infrastructures électriques. Progressivement, mais indubitablement, la SNE redorera son blason et regagnera, je l’espère, la confiance de sa clientèle."