TCHAD Tchad : d'ex-agents de la raffinerie de Djarmaya saisissent le chef de l'Etat

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Décembre 2019 modifié le 27 Décembre 2019 - 22:53





Une soixantaine de techniciens et ingénieurs licenciés de la raffinerie de Djarmaya -réunis en collectif- ont adressé une lettre ouverte au Président de la République pour dénoncer un "traitement injuste, inhumain et antisocial" dont ils s'estiment victimes.



"Sans aucune raison, nos contrats de travail ne sont pas renouvelés par la Société de Raffinage de Ndjamena argumentant sur le fait que nous avons été recrutés par l’administration précédente et que nous ne devons pas continuer à travailler. Or les évaluations de nos performances en interne ont été jugées satisfaisantes par nos supérieurs hiérarchiques. En plus le besoin en personnel est toujours croissant compte tenu du plan de nationalisation progressif de la SRN", selon la lettre parvenue à Alwihda Info.



"Aujourd’hui tous les Tchadiens et Tchadiennes apprécient vos efforts et actions en faveur de la promotion et de la pérennisation de l’emploi des jeunes et des femmes au delà de nos frontières ainsi que de leur épanouissement au vu des moyens et sacrifices que vous ne cessez de consentir. Mais les jeunes et les femmes que vous avez toujours placé au cœur de vos préoccupations sont méprisés par certains responsables à qui vous avez confié la mission de bien conduire votre politique et programme social. Le cas de la Société de Raffinage en est le plus illustratif", explique le président du collectif Ahmat Idriss, et les rapporteurs Mahamat Yacoub Sinine et Achta Hamid.



D'après ces représentants du collectif, "la direction générale actuelle de la SRN foule au pied la législation et la politique gouvernementale en matière du travail par le non-respect des textes de la République. Celle-ci ne s’arrime pas à votre vision et clairvoyance de développement économique et de progrès social de notre cher pays. Il n’y a aucune raison qui justifie le non renouvellement de nos contrats de travail."



"Nous, jeunes qui avons été recruté dans le but de nationaliser la raffinerie, avons travaillé dur pendant deux ans afin de pouvoir nationaliser certains postes", ajoutent-ils.



Ils sollicitent l'intervention du chef de l'Etat pour qu'une solution soit trouvée, en vue de leur réhabilitation. "Nous sommes encore aptes et pleinement engagés à participer activement au développement économique et social de notre pays", rappellent-ils.





Dans la même rubrique : < > Tchad : la LTDH inquiète de la situation des droits humains Tchad : un journaliste emprisonné à Mongo pour un post sur Facebook Tchad : à l'Est, 200 jeunes formés en entrepreneuriat Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 66304389 ; 63415139 (Bureau N'Djamena)