Tchad : d'ex-politico-militaires dénoncent des "propos dénigrants" et demandent des explications

L'un des ex-politico-militaires a vivement réagi à ces propos en dénonçant cette attitude irresponsable, estimant que les politico-militaires ne méritaient pas d'être accusés de détournement et d'abus de biens sociaux.



Le campement installé par ces ex-politico-militaires devant le ministère de la Réconciliation nationale est leur moyen de faire entendre leur mécontentement et de réclamer des explications de la part des autorités. Au cours de la journée, ils ont également déposé plusieurs courriers dans des chancelleries afin de faire connaître leur situation.



"Cette crise de confiance entre les deux parties pourrait être évitée si les autorités se montraient plus compétentes et plus soucieuses de résoudre les problèmes des politico-militaires", affirme un ancien chef rebelle.