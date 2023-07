Tchad : d'ex-politico-militaires dénoncent le non-respect de l'accord de Doha

Dr Abdel-Aziz Kodok, coordonnateur général, a affirmé que le décret présidentiel n° 1889/PT/PM/2023 du 30 juin 2023, qui devait régulariser la situation des combattants des politico-militaires, constitue la commission nationale chargée du programme de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) rendue publique le 30 juin 2023, ainsi que la décision ministérielle portant mandat et structuration de ce programme dans le cadre de la commission nationale.



Dr Abdel-Aziz Kodok a souligné que ce décret est en contradiction avec le texte de l'accord, notamment avec l'article 1.2.8 qui stipule dans l'accord de paix de Doha, qu'il demande à un médiateur d'agir en choisissant un facilitateur pour aider les deux parties à trouver des voies alternatives pour établir une feuille de route claire pour le suivi et la mise en œuvre de l'accord de Doha.



Le comité de concertation de suivi et de mise en œuvre de l'accord de Doha, qui doit superviser et contrôler les travaux de tous les comités, n'a pas encore été créé. Or, c'est ce comité qui est censé superviser et contrôler les activités de la commission nationale pour le désarmement.



Selon Dr Abdel-Aziz Kodok, le fait que la commission nationale soit placée sous la tutelle du premier ministre remet en question sa neutralité. Le coordinateur s'interroge sur les raisons pour lesquelles ces organes n'ont pas été créés, car sans eux, l'accord de Doha n'a pas de sens. Il a tenu à informer l'opinion nationale et internationale des conséquences du non-respect de l'accord de Doha.