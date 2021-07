Tchad : d'importantes inondations à Ati après une forte pluie

La ville d'Ati, chef-lieu de la province du Batha, a enregistré une forte pluie ce mardi. Des quartiers et habitations sont totalement inondés tandis que des routes sont impraticables.



En détresse, la population demande à la mairie de trouver au plus vite des solutions avec les autorités compétentes et les ONG pour éviter une aggravation de la situation.



L'année dernière, les inondations ont fortement pénalisé la population de la ville.