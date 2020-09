Tchad : d'où provient le Chikungunya qui sévit à Abéché ?

La maladie du Chikungunya qui sévit à Abéché depuis quelques semaines est "venue du Soudan", a précisé mardi le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale.



"Il y a trois familles de moustiques. Le culex donne le virus du Nil qui a été découvert aussi au bord du Nil. Le Nil traverse l'Éthiopie et surtout le Soudan. La plupart des maladies, la fièvre jaune, le Chikungunya, viennent du Soudan", a indiqué Dr. Djiddi Ali Sougoudi.



La maladie du Chikungunya "est venue du Soudan" qui "a peut être maitrisé", selon le secrétaire d'État qui a également souligné que le paludisme est différent du Chikungunya. Il est dû à un parasite tandis que le Chikungunya est causé par un virus.



"Nous on va mettre les moyens. On va mobiliser les hélicoptères. Il faut aussi que la population soit sensibilisée et protégée", selon le membre du gouvernement.



À ce jour, la ville d'Abéché a franchi le seuil de 14.000 cas de Chikungunya détectés.