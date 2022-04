Tchad : dans la Tandjilé, UHDL forme sur la pédagogie participative

Le consortium UHDL, initiative humanitaire pour le développement local, et l’Université populaire, organise du 21 au 24 avril 2022 à Laï, une formation sur la pédagogie participative. C’est dans le cadre de son projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel.



Cette formation est organisée à l'intention des différents responsables centres de formation professionnelle de la Tandjilé. Ces assises de trois jours permettront aux participants d'acquérir des notions de base en principe pédagogique et andragogique.



Pour le coordonnateur du projet, Dingamadji Alexandre, cette formation permettra également aux responsables des centres, d'être outillés des connaissances nécessaires pour accueillir, au moment opportun, 100 femmes et filles qui seront formées dans des petits métiers porteurs afin de créer leurs propres emplois pour accéder à leur autonomie.



Ouvrant les travaux, le délégué provincial de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat de la Tandjilé, Koulieng Jacques a reconnu que la question de l'insertion socio-économique et de l'emploi des jeunes est une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités du Tchad.



A cet effet, il exhorte les participants à être attentifs aux débats afin d'en tirer le maximum de connaissances. Ils sont au total 24 participants qui prennent part à ces assises.