Tchad : dans la Tandjilé, ouverture d’une réunion sur le financement basé sur les performances

La réunion de la coordination trimestrielle des activités du financement basé sur la performance dans la province de la Tandjilé s'est ouverte ce 24 novembre 2022 à Laï.



Le coup d'envoi des travaux a été donné par le gouverneur de la province de la Tandjilé Doudlengar Miayo.



Cette réunion de la coordination trimestrielle a pour objectif d’évaluer les forces et faiblesses des activités de chaque district. Ceci pour permettre également aux techniciens de santé d’améliorer durablement la qualité et la quantité des prestations et soins, au bénéfice des populations les plus vulnérables de la province.



Le délégué provincial de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé, Dr Adjibera Jean Baptiste, dans son allocution de circonstance, a salué l'appui sans cesse des autorités dans les activités sanitaires en faveur de la population.



Ouvrant les travaux, le gouverneur de la province, Doudlengar Miayo, a indiqué que le gouvernement tchadien, sous clairvoyance du chef de l’État, le général Mahamat Idriss Deby Itno, fait de la santé de la population tchadienne son cheval de bataille.



A cet effet, Doudlengar Miayo exhorte les participants à rechercher les forces et faiblesses de chaque district, afin qu’ils sortent de ces assises avec des résolutions très édifiantes qui amélioreront les systèmes de santé.