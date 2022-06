Tchad : dans la Tandjile, un forum sur la paix et la cohabitation pacifique

Avec l'appui du comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation CSAPR, le cadre de dialogue de Lai organise un forum provincial sur la paix et la cohabitation pacifique dans la Tandjile, du 02 au 03 juin 2022, dans la grande salle des spectacles du centre culturel Jean-Paul de Lai.

Ces grandes retrouvailles enregistrent la participation de 42 chefs de canton et 58 chefs de ferrick.



C'est le secrétaire général de la province de la Tandjile, Bachar Brahim Abakar, qui a présidé la cérémonie de lancement de cette rencontre.



A la cérémonie d'ouverture du forum, le président du cadre de dialogue de Lai, Alexis Dambeye Damsigue, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, précise que les trois grands conflits enregistrés dans les cantons Dormon, Mouroum Touloum et Gabringolo, ont motivé les membres du cadre, à échanger avec les différents leaders de la Tandjile, afin d'arriver à ce forum qui doit servir de restitution, et tirer des résolutions pour une paix durable dans la Tandjile.



Prenant la parole, le gouverneur Bachar Brahim Abakar félicite le cadre de dialogue pour les efforts consentis pour la tenue de ces assises. Il exhorte les participants à être les messagers de la paix.



Il faut signaler que ces retrouvailles ont également connu la présence du coordonnateur du CSAPR, des présidents des cadres de dialogue de Kelo, Bongor, Doba et Moundou.