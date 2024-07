TCHAD Tchad : dans le Batha, Enfants du Monde remet des chèques aux écoles pilotes pour les AGR

Alwihda Info | Par Hassan Djidda Hassan - 9 Juillet 2024



Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme pour la Promotion de la Qualité de l'Éducation de base au Tchad (ProQEB), phase 4, financé par la direction du développement et de la coopération suisse, l'ONG internationale Enfants du Monde a remis des chèques pour la subvention des activités génératrices de revenus (AGR) aux associations des parents d'élève de 20 écoles dans le Batha.

La cérémonie de remise a eu lieu ce mardi 09 juillet 2024 à la délégation provinciale de l'Education nationale, en présence du gouverneur de la province du Batha, le général de division, Ahmat Goukouni Mourali.



Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a souligné que le programme ProQEB apporte ses appuis essentiellement aux écoles et aux alternatives éducatives, au renforcement des capacités des acteurs en charge de l'éducation, et au pilotage du système et cadre institutionnel dans la province.



Pour sa part, le coordinateur provincial de l'ONG internationale Enfants du Monde, Mahamat Trahir Bremé, les fonds qui sont mis à disposition des APE/AME devront leur permettre de mettre en œuvre leurs AGR, afin de pallier aux difficultés financières de leur école, notamment la prise en charge des maîtres communautaires, les acquisitions de mobiliers scolaires, de matériels didactiques, l'entretien des infrastructures, etc., qui constituent les problèmes cruciaux auxquels sont confrontées les écoles.

Il a rappelé que le volet subvention des APE/AME en AGR retient l'attention du partenaire technique et financier, et fera l'objet d'un suivi particulièrement régulier et rigoureux de la part d'Enfants du Monde. « Je vous invite à utiliser les outils qui sont mis à votre disposition, pour assurer une bonne gestion de ces fonds », a-t-il déclaré.

Selon lui, pour le Batha, le montant s’élève à 10 millions de FCFA, répartis entres 20 écoles de la province, et à titre de subvention, dans le but de contribuer à l'amélioration de l'environnement scolaire desdites écoles. Ce précieux appui vient s'ajouter aux 5 millions de FCFA répartis entre 10 écoles en fin 2022.



Demangassou Cadrer II, chargé de la communication de l’FENAPET, s’est réjoui de l'appui de l'ONG Enfants du Monde pour soutenir davantage les écoles. Car pour la province du Batha, en plus des 10 premières écoles pilotes auxquelles, s'ajoutent les 20 nouvelles sur les 484 écoles de la province, tout statut confondu, cela ne représente que 6,19%.

« C'est dire que nous avons encore des besoins énormes et l'apport d'autres partenaires. Cet appel sera la bienvenue pour le bonheur de nos progénitures, et partant, pour la refondation de notre système éducatif », a-t-il rappelé.

En remettant les chèques, le gouverneur de la province du Batha, Ahmat Goukouni Mourali a déclaré que ces motivations viennent à point nommé, car elles permettront de renforcer les capacités des structures scolaires qui éprouvent des difficultés, et d'outiller les établissements scolaires dans leur gestion.

Car selon lui, la question de la qualité de l'éducation est l'une des principales préoccupations du président de la République, chef de l'Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, qui prône pour l'excellence à l'école.

Le gouverneur remercie les partenaires financiers qui interviennent dans le secteur de l'éducation, telle que la DDC, à travers le Programme Promotion de la Qualité de l'Éducation de base au Tchad, mis en œuvre par l'ONG suisse Enfants du Monde, qui ne cesse d'apporter des appuis conséquents à l'école du Batha.

Il exhorte les bénéficiaires de veiller à l'utilisation rationnelle de ces ressources, conformément aux plans des activités qu'ils ont décrits eux même, avec l'appui de l'opérateur. Il le félicite pour son travail toujours bien fait, aux partenaires chargés de suivi, et la FENAPET d'être attentionnés aux activités de suivi de ces APE/AME sur le terrain, pour la réussite de ces AGR, afin de gagner la confiance des donateurs et d'inciter d'autres APE/AME à mieux jouer leurs rôles.



