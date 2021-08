Tchad : dans le Batha, commémoration avec faste de la fête nationale

Le Tchad célèbre ce mercredi 11 août 2021, le 61ème anniversaire de de son accession à l’indépendance. Ainsi, à l’instar des autres provinces du pays, la province du Batha a commémoré la fête de l'indépendance de la République du Tchad.



Ont pris part à la cérémonie, de nombreux officiels, parmi lesquels, le chef des services déconcentrés de l'État, les chefs des cantons, chef des carrés et la population de la ville d'Ati.



Après le passage en revue des troupes et le dépôt d’une gerbe de fleurs au monument aux morts, le gouverneur Djimta Ben Bergon a assisté au défilé militaire des corps constitués, à savoir : la Gendarmerie nationale, la Garde Nationale et nomade du Tchad et la Police nationale.