Tchad : dans le Batha, ouverture d’un atelier sur le système de santé

Le gouverneur de la province du Batha a ouvert ce jour, l'atelier du comité directeur du premier semestre de l'année 2021 de la délégation sanitaire provinciale du Batha. Placé sous le thème : « la participation communautaire dans le système de santé », le comité directeur de la délégation sanitaire est un cadre de débat, d'échange et d'analyse des indicateurs cumulés au cours du premier semestre de l'année en cours.



Après avoir présenté la carte sanitaire de la province du Batha, le délégué sanitaire du Batha, Dr Fosksia Elie, a signifié que les résultats du premier semestre 2021 sont en net amélioration, et ceci grâce à l'appui constant des partenaires techniques qui viennent en complément à l'Etat. Mais selon le Dr Foksia Élie, tout n'est pas rose. Compte tenu de l'immensité de la province, des efforts restent à fournir pour atteindre les populations éloignées afin de faire face à la malnutrition, la lutte contre la réticence de certains individus à la vaccination et l'amélioration de la santé de reproduction.



Pour sa part, le représentant des partenaires, Dr Adoum Moussa Ita de l'OMS, a souligné que les partenaires sont disposés à accompagner la délégation sanitaire dans sa feuille de route pour le développement durable. En ouvrant les travaux des assises, Djimta Ben-Dergon, gouverneur de la province du Batha, a salué les efforts fournis par le gouvernement de transition qui vient, en partenariat avec Alliance de vaccination (Gavi), de doter 7 districts en moyens de supervision, d’approvisionnement et de kits d’urgence à 50 centres de santé.

Par ailleurs, Djimta Ben-Dergon a exhorté les participants à relever les défis pour satisfaire les besoins en soins de santé de la population, et surtout, l'accès aux services de santé de base de qualité. Il faut noter que cet atelier du comité directeur du premier semestre durera deux jours.