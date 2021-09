Tchad : dans le Fitri, l’ONAPE sensibilise sur les projets agricoles

L'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE), antenne d’Ati, a fait une campagne de sensibilisation à l'endroit des chefs cantons, agriculteurs et les jeunes du département du Fitri. Dans le cadre de redynamisation de ses activités, l'ONAPE a initié le projet d'appui à la promotion de l'auto-emploi. Il s’agit d’une des activités intégrantes de l’ONAPE pour laquelle l'équipe de l'agence d’Ati se trouve à Ambassatna, dans le département du Fitri, pour sensibiliser et former les jeunes et les groupements agricoles et individuels.



Djikoloim Frédéric, responsable de l'agence d'Ati de l'ONAPE a expliqué les objectifs de son institution qui sont entre autres : développer l'esprit entrepreneurial, appuyer les techniques de montage du projet, créer et gérer les microentreprises, faire le suivi régulier et évaluer le projet, participer au développement économique. Par ailleurs, Djikoloum Frédéric a souligné que l'auto-emploi est en forte croissance de la population des jeunes diplômés chômeurs, en raison du manque de structures d'encadrement, peu d'organismes publics ou ONG au niveau du pays.



Or les besoins sont immenses dans ce domaine et les potentialités économiques de développement des affaires existent, tant en milieu rural qu'urbain. C'est pourquoi il demande aux jeunes et aux groupements agricoles et individuels du département du Fitri, de se rendre auprès de l'agence de l'ONAPE d’Ati, pour les orientations et le montage de leurs projets, afin de bénéficier de financement pour réduire le taux de chômage et éradiquer la migration des bras valides vers d'autres pays