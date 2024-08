TCHAD Tchad : dans le Kanem-Sud, le préfet sensibilise sur la cohabitation pacifique

Alwihda Info | Par Djidda Mahamat Oumar - 15 Août 2024



Dans le cadre de la tournée de sensibilisation dans sa circonscription administrative, sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, le préfet du département du Kanem-Sud, était ce mercredi 14 août 2024 dans la sous-préfecture d'Amdoback.

Aussitôt arrivés, le préfet Fougou Alifa Zezerti et la forte délégation qui l’accompagne ont été accueillis par le sous-préfet d'Amdoback, Bokhit Bocky Djamé Teïro, avec à ses côtés, le chef de canton Kadjallah Moussa Mbodou.



Ensuite, ils ont pris d'assaut la tribune officielle, alors qu’une forte mobilisation de la population était attendue pour écouter le message des autorités. Dans son mot de bienvenue, le chef de canton d'Amdoback, Kadjallah Moussa Mbodou a souhaité la cordiale bienvenue au préfet, et à sa délégation.



Pour lui, son canton accompagne toujours la politique du gouvernement, qui va dans l'intérêt directe de la population. Pour le sous-préfet Bokhit Bocky Djame Teïro, par ailleurs président du comité local d’action, il a relevé que le déplacement du préfet dans sa sous-préfecture est un ouf de soulagement. Le sous-préfet n'a pas omis le problème des inondations et autres catastrophes, dans sa circonscription administrative.



Ce déplacement du préfet du Kanem Sud rentre dans le même cadre de la mission qu'il a effectuée la semaine dernière, dans la sous-préfecture de Mondo. Ainsi, l'objectif de la mission est de passer le message de la cohabitation pacifique, du vivre ensemble, de la paix, du versement des recettes de l’État, du respect du couloir de transhumance, de la préservation de l'environnement, de la sécurité et surtout, du vol de bétail. Il s’est engagé dans des missions de sensibilisation au sein de sa circonscription administrative.



Ces efforts sont essentiels pour promouvoir la cohabitation pacifique, le respect des couloirs de transhumance, et le versement des recettes de l'Etat qui contribueront à renforcer l’harmonie, et la compréhension mutuelle entre les communautés locales.



Dans son allocation de circonstance, le préfet du département du Kanem Sud, Fougou Alifa Zezerti a rappelé à la population de sa circonscription administrative que la cohabitation pacifique est très importante, pour le développement du pays. C’est une priorité des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence, le président de la République, le général Mahamat Idriss Deby.



Il exhorte en plus la population à respecter les différences culturelles, et de prévenir les conflits intercommunautaires. Le préfet du Kanem-Sud a aussi ajouté la question du couloir de transhumance qui est une nécessité de protéger les voies, pour assurer la sécurité des troupeaux, et éviter les tensions entre éleveurs et agriculteurs.



Bien plus, le recouvrement des recettes de l’État dans les marchés des bétails, et la sécurité de la population restent importants que tout autre chose. Comme il l'a dit dans d'autres localités visitées, le préfet a exhorté les autorités militaires et les chefs de canton, à transférer les voleurs de bétail au tribunal de grande instance de Mao, afin que la justice fasse son travail, et demande à la population locale de collaborer avec les autorités.



Ces missions ont permis d’aborder des questions cruciales pour le bien-être et la stabilité de la région, sa circonscription administrative. Suite à aux fortes pluies de ces derniers temps, la population du département du Kanem-Sud est aussi touchée, notamment des maisons écroulées, des ravins touchés, et des pertes en vies humaines.



Suite à ces problèmes, le préfet lance l’alerte à l'endroit des ONG et des personnes de bonne volonté, pour venir en aide aux sinistrés. Il a enfin demandé à la population de rester vigilante quand il pleut, surtout de ne pas rester dans des maisons en mauvais état.





