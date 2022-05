Tchad : dans le Kanem, le gouverneur finance 100 microprojets des jeunes

À travers le projet lancé par l'Association des jeunes engagés pour le développement du Kanem (AJED-K), le gouverneur de la province du Kanem finance 100 microprojets des jeunes de la province.



En effet, une équipe de l’AJED-K, dirigée par son président, Moussa Djidingar, a rencontré le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, ce mercredi 04 mai 2022, au gouvernorat du Kanem.



Après la présentation du plan d'action de l'association, les activités réalisées et en cours de réalisation qui consistent à financer 73 microprojets des jeunes, une équipe étudie les dossiers, rassure le président de l'association des jeunes engagés pour le développement du Kanem, Moussa Djidingar.



Pour sa part, le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a apprécié toutes ces activités que mènent l'association et demande à l'équipe de continuer dans cet élan, pour le développement du Kanem. Le premier magistrat de la province du Kanem a ainsi pris l'engagement de financer 100 microprojets des jeunes sur fonds propres, qui seront mis en œuvre par l'AJED-K.



Il a ensuite encouragé toute l'équipe de l'association et a rassuré sur sa disponibilité à aider les jeunes dans leurs actions en faveur du développement socio-économique de la province. C'est avec une photo de famille que la rencontre a pris fin.