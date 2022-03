Tchad : dans le Lac-Léré, les hippopotames menacent les habitants du village Mourbamé

Ce lundi 14 mars vers 04 heures du matin, un hippopotame a tué un homme de 59 ans, habitant le village Mourbamé, dans le département de Lac-Léré, dans le Mayo Kebbi Ouest. La victime, un maraîcher accompagné de son frère, tentaient de monter la garde de sa culture. Or, il a plutôt pris rendez-vous avec la mort.



Dépassé par la destruction de sa culture maraîchère par les hippopotames, Sahba Étienne est allé pour le contrôle. Il aperçoit un hippopotame en train de brouter son jardin et tente de le renvoyer, mais l'animal va se retourner contre lui. La victime est très vite rattrapée, puis déchiquetée (deux bras cassés et l'abdomen broyé). Son frère, plus jeune que lui, s'est très vite sauvé. Transféré d'urgence à l'aide d'un hors-bord pour l'hôpital de Léré, Sahba Étienne a perdu le souffle, puis s'est éteint.



L’infortuné, un des chefs de quartier du village Mourbamé, laisse derrière lui 11 orphelins et une veuve. Selon le chef de village de Mourbamé, Me Gongtchomé Bel Lucien, ce dernier qui est un catéchiste de l'Eglise catholique de la zone s'est confié à ses frère religieux avant de rendre l'âme.



Il déplore les menaces récurrentes des hippopotames au bord du Lac sur sa population ce dernier temps. Me Gongtchomé Bel Lucien regrette que ces hippopotames n'aient pas de nourriture et sont obligés de se déverser sur les cultures maraîchères pour tout détruire. Il appelle les agents en charge de la protection de l'environnement au secours de sa population.