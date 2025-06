Tchad : dans le Lac, le délégué provincial de l’Education suit le déroulement de l’examen sur le terrain

En sa qualité de président de la sous-commission de suivi du déroulement de baccalauréat de l’enseignement secondaire et technique dans la province du Lac, le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique, Adam Zakaria Yacoub s'est rendu à Ngouri pour suivre le déroulement de l'examen.



Sur place, il a échangé avec les deux présidents du centre, question de s'assurer du bon déroulement du baccalauréat au centre de Ngouri.



Les présidents du centre ont salué l'engagement des autorités locales et les acteurs du système éducatif qui œuvrent sans relâche pour la réussite du baccalauréat dans la province du Lac. Le délégué Adam Zakaria Yacoub a visité les différentes salles de composition pour prodiguer des conseils aux candidats. Une initiative saluée par les candidats et les responsables scolaires.



Le centre de Ngouri totalise 282 candidats, réparti comme suit : série A4, 253 candidats dont 69 filles ; série D 29 candidats dont 06 filles. En marge de sa visite à Ngouri, Adam Zakaria Yacoub est allé féliciter et remercier le préfet du département de Wayi, Mahamat Abakar Dindi, pour son implication personnelle pour la réussite du baccalauréat et ses actions en faveur du système éducatif.



C'est sur une lueur d'espoir que le délégué a quitté Ngouri pour mettre le cap sur Bol, chef-lieu de la province du Lac.