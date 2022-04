Tchad : dans le Mayo-Kebbi Est, l’ONAPE réclame plus de 130 millions auprès des créanciers

L’équipe de recouvrement de crédits agricoles, octroyés par l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), continue à sensibiliser ses créanciers dans la province du Mayo Kebbi Est. En effet, une mission s’y est rendue, où les bénéficiaires du département de la Kabbia, doivent plus de 100 millions à l’ONAPE. Il s’agit des crédits agricoles octroyés depuis 2014.



A présent, l’heure est au rappel de l’engagement pris, selon le délai accordé aux bénéficiaires des créanciers. Devant l’équipe de l’ONAPE, le préfet de la Kabbia, Mahamat Arabi, a convoqué une rencontre avec les bénéficiaires pour rappeler à tout un chacun, son engagement vis-à-vis de l’agence.



Le crédit est au taux d’intérêt zéro, signale au passage, Gounou Baïma qui trouve inadmissible le comportement des créanciers du département de la Kabbia. Il rappelle par ailleurs que cet argent n’est pas pour un individu. Le crédit permet aux citoyens d’entreprendre, et à chaque fois, il faut rembourser pour permettre aux autres d’en bénéficier.



Le chef d’antenne de l’ONAPE dans la province du Mayo-Kebbi Est, Moumine Mahamat Saleh, quant à lui, exprime un regret du fait que, depuis deux ans, ce non payement du crédit agricole octroyé par ONAPE aux bénéficiaires, pèse sur la province. Car, selon lui, l’ONAPE ne pourrait plus injecter l’argent dans la province, du fait que l’ancien crédit reste encore dans les poches des créanciers.



Face à cette situation, les chefs des cantons ont pris bonne note, et les informations seront relayées aux bénéficiaires, afin de procéder aux différents remboursements. Le Kabbia est suivi du département de Mayo-Boneye avec 30 millions.