Tchad : dans le Moyen-Chari, formation sur la technique de greffage des plants de karité

27 Février 2025



Dans le cadre de son projet SODEFIKA, la Coopération suisse a lancé du 27 ou 28 février 2025, la phase pratique de la formation sur la « technique de greffage des plants de karité », dans la province du Moyen-Chari.



Cette initiative vise à promouvoir des méthodes agricoles innovantes, pour améliorer la production de karité, tout en contribuant à la préservation de l'environnement.



La formation est destinée aux cadres du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, aux agents de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER), aux enseignants-chercheurs de l'Université de Sarh et aux chercheurs de l'Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement.



L'objectif principal de cette formation est de doter les participants de compétences pratiques en greffage des plants de karité, une technique permettant de réduire le temps de maturation des arbres de karité à seulement 4 à 5 ans, contre une vingtaine d'années avec les méthodes traditionnelles.



Cela permet d'augmenter la production de noix de karité, tout en préservant les arbres, contribuant ainsi à une gestion durable des ressources naturelles. Plus d'une trentaine de participants, venus des localités de Goré, Bebedja, Doba, Koumra et Sarh, participent à cette formation pratique.



Les sessions se déroulent dans les forêts des cantons Banda et le village Ndila, situé dans le canton de Koumogo. Ces sites ont été choisis pour leur richesse en arbres de karité, offrant un environnement idéal pour les démonstrations pratiques. Pour les participants, cette formation représente une opportunité précieuse pour améliorer leurs pratiques agricoles. En maîtrisant la technique de greffage, ils espèrent augmenter la production de karité en moins de temps, avec des fruits de meilleure qualité.



L'un des participants a exprimé sa satisfaction : « Cette formation est une véritable avancée pour nous. Grâce à cette technique, nous pourrons produire plus rapidement et de manière plus durable. » Les participants ont exprimé leur gratitude envers Caritas Suisse pour avoir soutenu cette initiative, à travers le projet SODEFIKA. Selon eux, cette formation pratique en greffage de karité leur permettra non seulement d'améliorer leur production, mais aussi de contribuer à la préservation de l'environnement.



Le chef de mission, Beyamra Charles, a encouragé les participants à partager leurs nouvelles compétences dans leurs localités respectives, afin de maximiser l'impact de cette formation. Il a également souligné que cette initiative s'inscrit dans une stratégie de développement durable visant à renforcer l'économie locale, tout en préservant les ressources naturelles.



Le formateur principal, Barmor Michael Teyé, venu du Ghana, expert en greffage des arbres de karité, a partagé son expertise en expliquant les différentes étapes de la technique de greffage, depuis le choix des greffons jusqu’à l’entretien des plants greffés. Selon lui, « le greffage permet de sélectionner les meilleures variétés de karité, garantissant des fruits de qualité supérieure en moins de temps. »



Il a également souligné l'importance régionale de cette technique pour la sauvegarde de l'arbre à karité, dont la survie est menacée par la déforestation et les changements climatiques. Selon lui, la diffusion de cette méthode, dans les pays de la sous-région, pourrait contribuer à la protection et à la valorisation du karité, une ressource économique essentielle pour de nombreuses communautés rurales.



Il faut noter que cette initiative de la Coopération suisse, en partenariat avec Caritas Suisse, à travers le projet SODEFIKA, vise à créer un modèle de développement durable alliant innovation agricole et protection de l'environnement. En renforçant les capacités locales, cette formation contribue à une économie rurale plus résiliente et respectueuse des ressources naturelles.







