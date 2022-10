Tchad : dans le Moyen-Chari, l’Université populaire lance son projet « Citoyenneté Active »

L’atelier de lancement du projet « Citoyenneté Active » de l’Université populaire, financé par l’USAID, à travers le FHI 360, a été lancé ce 06 octobre 2022, au Centre des jeunes de Sarh par le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Hamat.



Le coordonnateur national de l’Université populaire, Allahta Ngariban, a dit que son institution est une organisation dont le maitre mot est « la connaissance et le savoir qui doivent circuler et être partagés ».



Son appui est fondé sur ce principe qui lui a permis de toucher du doigt, les réalités des jeunes et la place au centre de sa préoccupation, sans se substituer à elle. En effet, une jeunesse responsable, citoyenne est le gage d’un développement de la province et du Tchad tout entier.



Lançant officiellement l’atelier du projet « Citoyenneté Active », le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Hamat a souligné que l’objectif global de ce projet est de promouvoir la participation des jeunes à la gouvernance locale, à travers la culture démocratique et la participation citoyenne dans la province du Moyen-Chari.



Car, souligne-t-il, la jeunesse constitue la frange importante de la population et par ricochet, l’avenir du pays. D’où l’importance de telles initiatives à pouvoir les amener à construire eux-mêmes l’avenir de la nation, tout en les impliquant dans tout processus de développement.