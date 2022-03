Tchad : dans le Salamat, Aboudeïa abrite l'édition 2022 de la SENAFET

Le département d'Aboudeïa abrite cette année la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), édition 2022, organisée dans la province du Salamat. La cérémonie du lancement officiel a eu lieu ce mardi 1er mars, sous les auspices du gouverneur.



Abdoulaye Ibrahim Siam s'est rendu dans la ville d'Aboudeïa, avec une délégation composée de personnalités administratives civiles, militaires et politiques. La ville d'Aboudeïa accueille les autorités provinciales et quelques natifs venus d'ailleurs pour honorer la femme en cette édition 2022. A



cette occasion, établissements scolaires, organisations paysannes, cavaliers et habitants de la ville, y ont pris part aux festivités. Dans son mot de circonstance, Abdramane Abdoulaye, maire de la ville d'Aboudeïa, a souhaité la bienvenue au gouverneur, à la délégation qui l'accompagne et à tous qui ceux sont partis de loin, pour venir participer aux festivités.



La présidente du comité d'organisation, Fatimé Mahamat Hindi a remercié tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de l'événement, plus particulièrement au gouverneur du Salamat. Au cours de son allocution, la déléguée provinciale de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance, Fatimé Ali Ousmane informe que la SENAFET est un cadre idéal de réflexion, d'échange d'expériences, d'information et de brassage entre les femmes tchadiennes.



Elle poursuit que malgré les efforts consentis par le gouvernement en faveur de la femme, les défis restent encore de taille. « Les femmes sont au cœur des actions du développement. Le thème retenu pour cette année est : Femme tchadienne au cœur de la transition. Ce thème est révélateur et se justifie à travers la sortie massive des femmes, filles et jeunes dans un élan de solidarité », déclare le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam.



Les chefs traditionnels ont offert au gouverneur une attestation de reconnaissance pour les efforts dans la résolution des conflits. Un match de football opposant Am-Timan à Aboudeia, a sanctionné les activités de la SENAFET par un score d'un but en faveur d'Am-Timan.