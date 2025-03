Tchad : dans le Sila, le chef d’Etat-major des Armées visite les zones opérationnelles

En visite d’inspection et de travail dans la zone opérationnelle Est, le chef d’État-major général des Armées (CEMGA), Abakar Abdelkerim Daoud, s’est rendu dans la zone de défense et de sécurité n°12.



Au cours de sa tournée, il a successivement visité les installations des zones opérationnelles (Ops) de Tissi, Amjerema, Saraf Bourkou et Addé, situées dans la province de Sila.



A cette occasion, le CEMGA a évalué la situation des casernes et a prodigué plusieurs conseils et orientations, afin d’améliorer les conditions de travail au sein des différentes garnisons.