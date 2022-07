Tchad : « dans les conditions actuelles, il n'y aura pas un bon dialogue » (Yaya Dillo)

Le président du Parti socialiste sans frontières (PSF), Yaya Dillo, a pris part le 15 juillet, à la présentation du livre « La République des dialogues : l'acmé des convulsions démocratiques au Tchad », de l'auteur Matkissam Gouverneur Faycal.



Dans une prise de parole, le leader politique a mis en doute la bonne tenue du dialogue national inclusif, dans les conditions actuelles.



« Depuis 15 mois, on a mis de côté toutes les formes de combat politique. On s'est battu pour qu'il y ait un bon et vrai dialogue au Tchad (...), ça fait 15 mois qu'on a brandi les conditions essentielles qui vont permettre la tenue d'un vrai dialogue. Peut-il y avoir un dialogue dès lors que même les instances des institutions de la transition sont non inclusives ? », a fustigé Yaya Dillo.



« Le Conseil national de transition (CNT) n'a pas été inclusif, le Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI) n'a pas été inclusif. L'inéligibilité des dirigeants de la transition, pour permettre qu'il n'y ait pas un juge et partie, n'est pas obtenue de manière formelle. On a proposé ces conditions essentielles pour dépassionner le processus du dialogue. Le Conseil militaire de transition (CMT) n'a respecté aucune de ces conditions. Dans les conditions actuelles, je ne pense pas qu'il y aura un bon dialogue au Tchad », a affirmé Yaya Dillo.



Le Premier ministre Pahimi Padacké Albert, a convoqué les assises du dialogue national inclusif, à compter du 20 août 2022.