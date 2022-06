TCHAD Tchad : de bonnes conditions pour les 3997 pèlerins tchadiens du Haj 2022

Alwihda Info | Par Abakar Adoum N’gaye - 9 Juin 2022



Un point de presse a été organisé par le président de la Commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage aux lieux saints de l’islam.

L’opération du Haj 2022 a été officiellement lancée ce 9 juin 2022, au cours d'un point de presse organisé par le président de la Commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage aux lieux saints de l’islam. C’était en présence des plusieurs invités, dont le président du Conseil supérieur des affaires islamiques et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite.



Oumar Adamou Abdullah, président de ladite Commission a fait l'état des lieux de la mission qu'il a dirigée en terre sainte, pour signer le procès-verbal de la convention du Haj pour déterminer le quota du Tchad. Il affirme que le quota est de 3997 pèlerins tchadiens pour cette année.



Il souligne par ailleurs que la Commission a pris l'initiative de mettre en place les conditions matérielles permettant aux pèlerins d'accomplir leur devoir religieux, dans de bonnes conditions.



Pour le Haj de cette année, une véritable innovation a eu lieu, dont il convient de relever : changement du site d'hébergement des pèlerins dans un rayon plus rapproché, à moins de 800 m du Haram (Chari Mansour), où tous les pèlerins seront hébergés dans un même site ; trois repas par jour, pendant trois jours à Medine, restauration pendant six jours à Mina et Arafat, à raison de trois repas par jour et un repas à Arafa, buffet ouvert à tous les pèlerins de 7h à 10h et de 18h à 22h et 3 bouteilles de zamzam par jour, pour leur consommation à Makka, pendant un mois.



Une amélioration du service sera faite à Mina, y compris l'augmentation du nombre de toilettes à Mina et Arafa, sans oublier le maintien des anciens avantages dus aux pèlerins, tels que le bidon de zamzam de 5 litres, deux sacs de voyage et les vêtements d'ihram.



La légère augmentation de prix par rapport aux années précédentes est constatée et se justifie par : l’augmentation vertigineuse des frais au niveau de Machair pour l'entretien, l'assainissement et la sécurité de toutes les installations, l’imposition des taxes supplémentaires aux prestataires de service en Arabie Saoudite, l'augmentation des taxes de 15 % sur les transactions, l'instauration d'une assurance maladie.



Quant au prix du Hajj de cette année, il s’élève à 2 785 000 FCFA, sans compter les frais d'agence. Mais le président estime que le prix du Tchad reste le plus bas de l'ensemble des pays d'Afrique.



Et cette réduction du prix est rendue possible grâce à l'appui financier important d'un montant de 1 milliard de FCFA, accordé au titre de la subvention par le président du Conseil Militaire de Transition Mahamat Idriss Deby Itno, qui selon le président de la commission, est soucieux de servir son peuple.





Dans la même rubrique : < > Tchad : l'équipe de football championne du Mayo Kebbi Ouest connue Tchad : un véhicule fauche mortellement une femme entre Oum-Hadjer et Ati Tchad : des voleurs et receleurs de bœufs arrêtés à Mao Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)