Tchad : de fermes instructions du ministre pour la protection de l'environnement

Un appel à l'ordre



"Sachez que le gouverneur peut à tout moment suspendre, révoquer, soit un délégué, soit un inspecteur, soit un commandant de l'unité de la garde forestière, soit un élément, quand des preuves avérées sont fournies et qui prouvent que le mis en cause est coupable de faits punis par la loi", a prévenu Brahim Mahamat Djamaladine.



Selon lui, "c'est fini le moment où les délégués se croient des petits rois ou des entités indépendantes, et où la garde forestière croit qu'elle est un électron libre et travaille seule."



"Tous, vous devez unir vos efforts pour aider le gouverneur à assainir. Partout aujourd'hui, on nous taxe de détruire l'environnement et de ne rien faire pour que cela cesse. Prenez votre courage à deux mains, mettez vous au travail", a dit le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche.