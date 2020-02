Tchad : de grandes attentes dans la Tandjilé avec le lancement du PADLFIT

Une "nouvelle façon de faire du développement", c'est l'objectif pour le gouvernement tchadien à travers le Programme d'appui au développement local et à la finance inclusive (PADLFIT).



La première expérimentation du programme dans la province de la Tandjilé a été lancée vendredi à Laï par le président de la République Idriss Déby. Il a posé la première pierre de construction de huit infrastructures socio-économiques dans la ville. Le PADLFIT pourrait ensuite s'étendre à d'autres provinces du Tchad.



De l'avis du directeur adjoint des opérations pays du PNUD, Yahya Bâ, "l'objectif n'est pas d'investir moins dans l'action humanitaire mais plus dans le développement, particulièrement au niveau local, dans les communautés, en ciblant les personnes marginalisées."



Il estime qu'au delà de la vulnérabilité des femmes et des jeunes, "investir en eux a des effets catalyseurs et multiplicateurs sur la vie des générations présentes et futures. Leur employabilité favorise la cohésion sociale et contribue à réduire les disparités dans le temps. Ce groupe constitue ainsi les cibles privilégiées de ce programme."