Tchad : de l'espoir pour la guérison de l'artiste Sultan

Sa fracture est intervenue le 15 juin 2021 à la suite d'un accident de circulation. Depuis lors, il a fait plus de 7 mois d'hospitalisation dans une clinique de la capitale.



Après son hospitalisation, sa jambe gauche a été infectée, et le risque d'amputation planait. Sultan a subi une triple fracture, notamment au fémur et tibia.



L'artiste explique que depuis le 11 janvier dernier, il a quitté la clinique pour venir à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Il a été immédiatement pris en charge par l'équipe de l'hôpital. Grâce au Dr. Abdoul Abdel-Malick (chef de service orthopédie traumatologie) et après trois opérations, la thèse de l'amputation de sa jambe a été écartée.



L'artiste se félicite de la mobilisation de toutes les personnes qui ont plaidé son sort depuis son accident. Sultan remercie le président du Conseil militaire de transition (CMT) d'avoir écouté son cri de détresse en prenant l'initiative de prendre en charge son évacuation sanitaire à l'extérieur.