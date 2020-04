Tchad : de multiples dégâts à Moundou après une intempérie

Le dispensaire communautaire de 15 ans a subi de nombreux dégâts. Selon son responsable, Diansarké Evariste, "la pluie a emporté la toiture de notre grand bâtiment qui comporte le service des vaccinations, des laboratoires, de la consultation et puis le bureau du responsable que je suis. Ca a envahi complètement le matériel de laboratoire, mais aussi les registres que nous utilisons pour faire les consultations. Tout est mouillé."



Il a ajouté qu'un panneau solaire servant à alimenter le frigo où son stockés les vaccins, a été endommagé. Pourtant, ce dispensaire accueille plus de 1000 patients chaque mois.



"Le centre vit des recouvrements des coûts. On n'a pas vraiment les moyens pour se rétablir dans un bref délai. On interpelle la conscience des personnes et puis ont demande une aide à toutes les personnes de bonne volonté de réagir de façon prompt pour qu'on essaye de remettre les toitures", a ajouté le responsable du dispensaire.