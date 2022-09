Tchad : de nombreux Transformateurs sortis pour soutenir leur leader

Ils sont des milliers à investir le siège le siège du parti dès 6 heures. "Je suis venu d'Ambata", informe un militant. "Moi de Gassi III derrière l'assemblée nationale", enchaîne un autre.



Sur le visage des manifestants, la détermination est saisissable. "C'est aujourd'hui ou jamais !", avertit un militant. "Nous mourrons aujourd'hui. C'en est de trop", tranche une militante. Près de 8 heures, les femmes, mains sur les têtes, certaines torses nus, prennent prennent la tête de la marche. "Non à une justice instrumentalisée, politisée ! Soutien total à Masra Succès !", peut-on lire sur les pancartes.



Les consignes sont fermes. Pas de vacarme car "on ne sait jamais ce qui nous attend en route". "Permettez que je passe devant vous", supplie Masra Succès. "Non, restez au milieu", ordonne la foule en criant. "On ignore s'il y a des snipers", susurrent quelques militants. Le président des Transformateurs se plie aux exigences. L'hymne national entonné, commence la marche pour le Palais de justice. "Egalité, justice !", chantent en choeur les militants, poings fermés jusqu'à proximité du camp du groupement d'intervention mobile de la police (GMIP). Ici, la détermination vole en éclats. Les manifestants franchissent la première barricade policière. La seconde tire impitoyablement les lacrymogènes et les balles réelles. Sauve-qui-peut. Certains militants sachant nager plongent dans le fleuve. D'autres se noient de peu. La rescousse s'organise pour sauver de la noyade. Après les tirs des lacrymogène, l'embouteillage est monstrueux à l'avenue Jacques Nadingar. L'oxygène est empesté. Les femmes et les enfants s'évanouissent, vomissent ou transportés d'urgence dans les hôpitaux. On enregistre des blessés. Des riverains brandissent des balles réelles. Masra Succès se retranche au siège. Éclatent alors des échauffourées. Un nuage de fumigènes s'épaissit au dessus du siège des Transformateurs. Les policiers les tirent à l'aveuglette. Les militants les renvoient sur les policiers. À la longe, la police se lasse de tirer. Le procureur, à défaut de recevoir Masra Succès au Palais de justice, se déplace au siège des Transformateurs. Même si rien n'a filtré des échanges avec le leader des Transformateurs, les militants susurrent que la plainte est retirée. Victoire ! Masra Succès, du haut de son balcon, demande à "son peuple" de rentrer dans la discipline.



"Libérez ! Libérez !", ordonne la foule aux éléments du GMIP qui vident le terrain d'en face du siège sous une salve d'applaudissements.