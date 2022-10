Tchad : de nombreux morts signalés dans plusieurs quartiers

A Moursal, deux jeunes ripostant au gaz lacrymogène, par des jets de pierres, ont été canardés par les éléments du groupement mobile d'intervention de la police.



A cette occasion, ces derniers ont emporté un corps, et ont été empêchés par des femmes d'emporter un deuxième. Et c’est la Croix Rouge qui a emporté le deuxième corps recouvert du drapeau tricolore par les manifestants.



A Habbena, à proximité du rond-point du 10 octobre, un autre corps, d'un jeune gisant git dans une nappe de sang. A l'hôpital de l'Union, cinq corps ont été juxtaposés autour de 8 heures du matin. Dans cette avalanche de violence, 8 cas légers sont pris en charge sur place, tandis que 17 sont envoyés aux urgences.



Le bilan provisoire s'alourdira certainement, compte tenue de la détermination des manifestants et de la violence exercée sur le terrain.