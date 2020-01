Tchad : de nouveaux tarifs Internet proposés par Airtel

"Accompagner davantage la baisse des tarifs de connexion"



En juillet 2019, le ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Dr. Idriss Saleh Bachar, a indiqué qu'une "baisse très significative sera opérée sur les prix d’accès à internet à haut débit grâce à une nouvelle nomenclature tarifaire qui vient d’être approuvée". Il a fait cette annonce lors de l'inauguration du réseau a fibre optique Adré-N'Djamena.



L'année dernière, lors de la clôture du Forum Tchad Numérique, le président de la République Idriss Déby a déclaré que "les opérateurs et l'Etat doivent fournir des efforts afin d'accompagner davantage la baisse des tarifs de connexion internet". Il a émis le souhait que le coût de connexion au Tchad soit la moins élevée de la sous-région. "Cela doit être fait", a-t-il insisté, "tout en veillant à l'amélioration de la qualité des services".



Au cours de l'année 2020, un technoparc devrait être créé et mis en place, dans le cadre du projet "ville intelligente". Il est également prévu progressivement des ponts de connexion internet gratuits à travers les villes et universités pour la jeunesse.