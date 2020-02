Tchad : de nouvelles instructions pour les agents comptables et trésoriers du Nord

L'atelier a pour objectif de rendre opérationnels tous les comptables du trésor pour se conformer au passage de la tenue de la comptabilité à partie simple à celle d'une comptabilité à partie durable.



Cela permettra de rendre la comptabilité plus lisible et de donner des informations financières et comptables fiables aux autorités pour permettre une gestion efficiente.



Selon le délégué des finances et du budget du Ouaddaï, Hassan Sidi Youssouf, cet atelier vise essentiellement à familiariser les comptables du trésor à la nouvelle nomenclature des comptes issue du nouveau plan comptable de l'Etat, et à les imprégner des instructions sur la tenue de la comptabilité dans les postes déconcentrés du trésor.



Ces instructions sont en phase avec les orientations et le vaste chantier de réforme renforcé par les directives de la CEMAC.



Les participants ont été invités à faire preuve d'assiduité pour mieux profiter des assises.