Tchad : de nouvelles mesures pour augmenter les recettes face aux "déperditions énormes"

L'ensemble des trésoriers régionaux ont été conviés ce lundi 27 août au Palais présidentiel pour une réunion à laquelle a pris part le chef de l'Etat et plusieurs membres du gouvernement. Les trésoriers régionaux ont produits les chiffres de leurs recettes.



"Nous avons passé en revue les recettes par zones, par régions. Nous avons constaté qu'il y a une mauvaise récolte des recettes. Les chiffres ne reflètent pas la réalité. Nous avions convié l'ensemble des responsables des régions. Nous avons étudié la situation avec eux. Ceux qui ne veulent pas nous accompagner dans cette lancé, nous allons en tirer les conséquences", a expliqué le ministre des Finances et du Budget, Issa Mahamat Abdelmamout.



Le gouvernement a également fait un état de l'avancée des mesures d'assainissement entamées par le ministère des Finances et du Budget. A la douane de Ngueli, les effectifs sont passés de 500 à 150 agents. "Nous avons commencé l'assainissement par la zone de Ngueli. Les responsables des douanes ont fait un travail colossal. Les recettes aussi doivent suivre cet assainissement. Les recettes doivent augmenter", a souligné le ministre qui a également passé en revue les problèmes constatés à l'aéroport avec son collègue de la Sécurité publique.



"Les déperditions sont énormes"



Deux nouveautés ont été annoncées par le ministère des Finances et du Budget. Un texte a été élaboré, portant création d'une direction des recettes administratives. Cette direction aura des missions larges au niveau du ministère des Finances, notamment en matière de suivi. Son organigramme a déjà été élaboré. Le texte a été envoyé pour signature et devrait être approuvé dans les jours à venir.



Une autre nouveauté est la création d'une direction de la TVA. "Au regard des enjeux, des difficultés et des problèmes, le mieux est de créer carrément une direction chargée de travailler uniquement sur la question de la TVA dans notre pays. Nous cherchons des niches. Nous travaillons ardemment pour changer l'image de nos finances publiques", selon Issa Mahamat Abdelmamout.