Tchad : de retour de Paris pour les vacances, un jeune séquestré et torturé

Moustapha Youssouf est rentré le 1er mai à N’Djamena en provenance de Paris pour ses vacances et la fête de l'Aïd el-Fitr. Dans un témoignage à Alwihda Info sur son lit d'hôpital, il explique avoir été séquestré et torturé par neuf individus. Il ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés.



L'un de ses amis s'est présenté à son domicile pour le saluer et l'a invité à prendre le petit déjeuner à l'extérieur. Il l'a finalement conduit chez ses bourreaux.



​"On vous a appelés ici, ce n'est pas pour manger. On a un problème avec Moustapha par rapport à notre soeur", a affirmé l'un des bourreaux. Aussitôt, Moustapha a été giflé tandis que son ami a été enfermé dans une chambre. Dans la bagarre, il a été frappé avec un bâton et s'est évanoui. À son réveil, il a été menacé avec une arme. Deux balles ont été tirées en sa direction.



Les neuf individus ont été identifiés à la police nationale tandis qu'une plainte a été déposée.