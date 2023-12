Tchad : débat sur la décentralisation organisé par le bureau de soutien au MPS WIHDA

Le conférencier Dr. Abakar Souleymane a défini la décentralisation comme un système d'administration permettant à l'État de confier la gestion à des collectivités territoriales décentralisées, qui sont juridiquement reconnues et administrées par des organes élus conformément aux lois de la République. Il pense que ce système permet de concevoir des programmes et des projets mieux adaptés aux circonstances locales.



Le Dr Souleymane an approfondi la discussion sur les différences entre les partisans d'un État unitaire fortement décentralisé et ceux d'un État fédéral en répondant aux questions des journalistes des médias publics et privés. Lors de la Conférence Nationale Souveraine, il a déclaré que l'échec de la décentralisation depuis sa mise en place en 1993 était dû au manque de compétences spécialisées en matière de décentralisation et de gestion des collectivités territoriales.



Le Dr Souleymane an observé qu'en ce qui concerne l'option d'un État fédéral, bien que la différence entre les deux systèmes ne soit pas évidente, il préfère un État unitaire fortement décentralisé. Enfin, il an appelé tous les citoyens à dépasser leurs limites pour un changement radical.