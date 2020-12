Tchad : débat sur le rôle et la place de la femme dans la société

La thématique du "rôle et de la place de la femme dans la société" était au centre d'une conférence de presse animée mercredi par la secrétaire générale de la Cellule de Liaison et d'information des Associations Féminines (CELIAF), Yodamné Marié, et la directrice générale de l'Agence tchadienne de presse et d'édition (ATPE), Secka Isabelle Assingar.



Les deux intervenantes ont évoqué la place de la femme et son importance dans la société traditionnelle africaine ; le rôle de la femme dans la société développée ; la femme dans la société moderne et développée ; la femme africaine face à la mondialisation; les associations féminines, lieux de restructuration pour la paix ; et l'importance de l'éducation pour la femme.



Selon elles, la femme n'est pas assez respectée : au foyer, au boulot et dans la société. De même, le partage des tâches ménagères entre les filles et garçons n'est pas équitable.



La femme est définie comme un être humain de sexe féminin. C'est une définition génétique et pauvre mais véridique. La question est polémique parce qu'elle constitue un enjeu central de la société. Une femme est à la fois l'origine de la société (par la reproduction biologique), occupe et fait avancer la société. La femme est pourtant réduite à quelques dimensions : la gestion biologique, familiale et culturelle.



Le défi majeur reste celui de respecter les engagements pris en matière de représentativité des femmes, en tenant compte des instruments juridiques relatifs à l'intégration de la femme dans les institutions publiques. Il faut beaucoup de détermination pour briser les tabous et les pratiques qui freinent la scolarisation des filles.