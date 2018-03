Tchad : débat sur les les conflits doctrinaux en Islam

L’ONG américaine Equal Acces, dans le cadre de son projet de paix, d'initiative régionale de renforcement de la communication et des médias pour promouvoir la démocratie, les droits de l’homme, la gouvernance et pour prévenir l’extrémisme violent, a organisé, hier, samedi 3 mars, au Centre Culturel Al-Mouna, une conférence-débat sur le thème : « les conflits doctrinaux en islam au Tchad ».



Cette thématique s’inscrit dans le cadre de son projet de paix en vue de permettre aux participants de discuter de cette problématique religieuse, de la prolifération des confréries et des sectes due au manque de cadre d’échange et de discussion, et source de plusieurs conflits latents en Islam.



Cette conférence-débat a été conjointement animée par des universitaires ayant un "background" dans le domaine, permettant d’éclairer la lanterne des fidèles sur la religion musulmane, notamment sur les conflits doctrinaux en islam au Tchad. La multiplicité des doctrines inquiète et peut à tout moment conduire chaque confrérie -ayant pour tendance à instrumentaliser la religion- à des fins de divisions et mercantiles, voire politiques.