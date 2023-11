Tchad : début de la caravane de sensibilisation sur le projet de Constitution au Moyen-Chari

L'événement a rassemblé les autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses de la province.



La cérémonie visait trois objectifs principaux :

- Rendre la caravane de vulgarisation et de présentation du projet de constitution visible dans les provinces ;

- Souligner l'importance de ce projet dans le cadre des enjeux et défis de la refondation du Tchad ;

- Encourager la mobilisation des forces vives des provinces pour une participation active à l'appropriation du projet de Constitution.



Le Général Ousman Brahim Djouma, gouverneur de la province du Moyen-Chari, a souligné la portée nationale du projet, qui touche à l'intérêt de tous les groupes socioprofessionnels et conditionne la vie politique du pays. "La population du Moyen-Chari est prête à écouter et à propager ce message pour permettre à tous de s'approprier le projet", a-t-il affirmé.