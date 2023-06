Tchad : début serein du BEF à Goz-Beida avec la participation de 431 candidats

Dans une atmosphère paisible, les candidats ont entamé leurs épreuves en présence des autorités provinciales du Sila.



Lors de la cérémonie d'ouverture, le préfet Adoum Hassan Foudda a félicité tous les candidats de la province du Sila pour avoir suivi les cours et se présenter aujourd'hui à cette évaluation finale qu'est le Brevet d'Études Fondamentales (BEF).



Il a encouragé les candidats à travailler sérieusement sur les épreuves qui correspondent à leur niveau et aux cours qu'ils ont suivis en classe. Il les a exhortés à ne pas paniquer, à aborder les examens avec courage et confiance.



Par ailleurs, il a donné des instructions aux responsables de surveillance pour éviter toute tentative de tricherie ou tout acte interdit pendant cette période d'examen.



Adoum Hassan Foudda a également assuré que le gouvernement de transition, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement, tient toujours ses promesses pour le développement du pays et valorise l'éducation ainsi que le système éducatif. Il a souligné que le développement d'un pays commence par sa jeunesse, représentée ici par les candidats. En conclusion, le préfet a souhaité bonne chance à tous les candidats.



Au total, 431 candidats de toutes les filières confondues passeront leur examen au centre de Goz-Beida.



