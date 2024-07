Tchad : décentralisation, vers une nouvelle organisation des collectivités autonomes

Dans son programme politique, le gouvernement de la 5ème République du Tchad a fixé comme l'une de ses principales priorités, le développement local, s'engageant à promouvoir un développement durable à la base.



En effet, la décentralisation reste un des piliers indispensables pour asseoir cette politique.



Et afin de concrétiser cet engagement, le gouvernement, tenant compte de certaines réalités de terrain, des aspirations des populations locales relayées par les gouverneurs des provinces et des potentialités de certaines localités, a trouvé opportun de déterminer le nombre, les dénominations et les limites des collectivités autonomes, pour permettre un véritable développement socioéconomique.



Ces collectivités autonomes sont structurées en 23 provinces et 500 communes, dont 125 communes urbaines et 375 communes rurales. Le projet de loi organique déterminant le nombre, les dénominations et les limites territoriales des collectivités autonomes, initié par le gouvernement, vise à permettre l'amorce d'un développement harmonieux et équilibré des territoires.



Ce projet a été soumis à l'examen et à l'adoption des conseillers nationaux. Il a été adopté le 30 juillet 2024. Le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation a été interpellé, pour apporter des éclaircissements sur ce projet de loi organique.



L'objectif est de structurer efficacement les collectivités autonomes, afin de garantir une meilleure gestion des ressources locales, et de répondre aux besoins des populations. Par ailleurs, ce projet de loi s'inscrit dans la vision du gouvernement de renforcer la décentralisation, en donnant plus d'autonomie aux collectivités locales, facilitant ainsi leur gestion et leur développement.



En délimitant clairement les frontières territoriales, et en définissant les dénominations, le gouvernement entend créer un cadre propice à une administration locale efficiente, et à une meilleure distribution des services publics.